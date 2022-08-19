Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом 19 августа сообщили в его пресс-службе.

В рамках визита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.

О готовящейся встрече двух лидеров стало известно накануне. Сообщалось, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

12 июля в ходе телефонного разговора Путин и Токаев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

7 июля пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай заявил, что РФ была и остается стратегическим партнером и союзником республики.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте, регулярно проходят переговоры на высшем уровне, страна остается дружественной РФ. Кроме того, он отметил, что Нур-Султан не принимал решений о поддержке направленных против Москвы санкций.