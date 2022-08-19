Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней

Срок безвизового пребывания на территории Таиланда для туристов из РФ увеличится с октября 2022 года с 30 до 45 дней, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на решение правительства этой страны.

«Правительство Таиланда прислушалось к турбизнесу страны и одобрило предложение Туристического управления Таиланда и туроператоров увеличить срок безвизового пребывания для иностранных, в том числе российских туристов. <…> Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней до 45 дней увеличивается на период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года», — отмечено в заявлении.

Туроператоры удовлетворены этим решением, однако они заявили, что существенного эффекта на увеличение организованного туристического потока в Таиланд ожидать не придется.

Как сказал генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, такое решение имеет вес для тех туристов, которые приезжают в Таиланд на длительное время. При этом, добавил он, эти путешественники обычно организовывают свой отдых без чьей-либо помощи.

С 1 мая по 30 сентября российские туристы могут въезжать в Албанию без виз. Россияне имеют право находиться на территории государства до 90 дней, а покинуть албанские границы нужно будет до 30 сентября включительно.

С 1 апреля Южная Корея возобновила безвизовый режим для жителей России. Для въезда в страну нужно пройти предварительную регистрацию в системе электронной авторизации Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA).