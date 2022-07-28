Ок, Азия: туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Таиланд

Поступление в продажу билетов на прямые авиарейсы в Таиланд вызвало ажиотаж среди туристов, выяснили «Известия». Цены на перелет по сравнению с 2019 годом увеличились в 2–2,5 раза, но, несмотря на это, билеты на популярные праздничные даты закончатся уже в ближайшее время, отмечают в туркомпаниях. Таиланд — пока единственное бюджетное направление Юго-Восточной Азии, куда россиянам будет доступен прямой перелет зимой. Стоит ли бронировать путешествие прямо сейчас или повременить в ожидании снижения цен — объяснили эксперты туротрасли.

Долго ждали

Ажиотажный спрос со стороны россиян вызвало начало продаж билетов на прямые рейсы «Аэрофлота» в Таиланд, выяснили «Известия». Авиакомпания начнет летать на Пхукет и в Мале (Мальдивы) с 30 октября, купить билеты можно с 27 июля. И хотя со старта продаж прошло всего два дня, свободные места на самые любимые россиянами ноябрьские и новогодние праздники закончатся в ближайшее время, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

Туры на «высокие» даты в компании советуют бронировать уже сейчас. Повышенного спроса на тайском направлении ожидают и в компании Tez Tour. До открытия продажи авиабилетов на прямые рейсы оператор фиксировал лишь единичные бронирования туров в Таиланд с заездами преимущественно в сентябре и октябре.

«Рейсы на круглогодичные курорты Мале и Пхукет являются традиционно одними из самых востребованных в зимнем расписании», — отмечает «Аэрофлот».

В Таиланд запланированы ежедневные регулярные рейсы на самолетах Airbus A330-300, находящихся в собственности перевозчика, — риска их ареста за рубежом нет.

Ок, Азия Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

Главная причина высокого интереса к полетам в Таиланд — отложенный спрос, так как с 2019 года эта страна фактически была недоступна для российских туристов , отметили в Tez Tour.

— Кроме того, это одно из очень немногих доступных нашим соотечественникам направлений среди азиатских стран. Спрос на отдых в Таиланде сдерживали только отсутствие прямого авиасообщения и, как следствие, высокая стоимость перелета, — рассказали в компании.

Туроператор также реализует путешествия в Шри-Ланку и на остров Бали в Индонезии, но из-за необходимости лететь с пересадкой стоимость туров значительно выше, чем в Таиланд. Ранее, 3 июня, «Аэрофлот» прекратил полеты в Коломбо в связи с арестом самолета. Рейсы до сих пор не возобновлены.

Цены выросли вдвое

Минимальная стоимость недельного тура в Таиланд с перелетом на прямом рейсе «Аэрофлота» сейчас составляет 82 тыс. рублей с человека — в отель «три звезды» с завтраками , сообщили в Tez Tour.

У «Интуриста» цены с заездом на 9 дней/8 ночей в «трешке» стартуют от 95 тыс. рублей с человека, в отеле «четыре звезды» — от 106,4 тыс., в «пяти звездах» — от 138,7 тыс. Это стоимость на конец октября и ноябрь. На новогодние заезды туры в те же отели стоят в полтора-два раза дороже.

При самостоятельном бронировании авиабилеты «Аэрофлота» на Пхукет стоят порядка 80 тыс. рублей с человека за полет в обе стороны с багажом. В 2019 году аналогичные рейсы стоили около 40 тыс., а билеты азиатских перевозчиков туда-обратно можно было найти и вовсе за 24 тыс.

— Несмотря на то что стоимость отелей в Таиланде осталась на уровне 2019 года, цена авиабилетов увеличилась существенно, что отразилось на общей цене турпакета. Если три года назад туристы тратили около 80 тыс. рублей на двоих на прямом рейсе «Аэрофлота», то сейчас это 165 тыс., — заметили в «Интуристе».

Ок, Азия1 Фото: Global Look Press/dpa/Carola Frentzen

Существенно повлияло на стоимость авиабилетов подорожание топлива и обслуживания в аэропортах, пояснили в Tez Tour. А в связи с тем что цена авиабилета составляет примерно 70% стоимости всего тура, турпакеты подорожали в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, отметили в компании.

Еще одна причина такого роста цен — в том, что у России осталось лишь около 50 дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов, которые могут летать за границу без риска ареста, добавил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Когда покупать?

«Аэрофлот» может увеличить число ежедневных рейсов в Таиланд до десяти, считает руководитель коммерческого отдела «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов. Речь идет о 3–5 рейсах в день на Пхукет и таком же количестве — в Бангкок. Однако это станет возможно, только если власти страны дадут жесткие гарантии безопасности полетов для российской стороны.

Но в любом случае дешевле, чем на старте продаж авиабилетов — то есть прямо сейчас, — купить их уже не получится , уверен Дмитрий Горин. Даже возможное увеличение числа рейсов не повлияет на стоимость.

— Можно привести в пример Турцию. В марте туда летало 108 рейсов в неделю, сейчас — 580. Но цены на билеты не упали, а даже выросли, поскольку спрос огромный, а доступных направлений для путешествий не хватает, — рассказал он «Известиям».

Никто не знает, каким будет курс рубля осенью-зимой, продолжил эксперт. За последние пять месяцев волатильность национальной валюты была в пределах 60–130 рублей за доллар. Если рубль ослабнет, это неизбежно отразится на стоимости перелета.

Ок, Азия2 Фото: Global Look Press/dpa/Carola Frentzen

Но что будет, если турист приобретет пакетное путешествие в Таиланд, а полетная программа по какой-то причине не состоится? Туроператор вернет деньги полностью — об этом сообщили в «Интуристе».

Так, этим летом на Шри-Ланке арестовали российский самолет, и «Аэрофлот» снял полетную программу в эту страну. После этого заявки всех туристов, которые приобрели туры с перелетом на «Аэрофлоте», были аннулированы, а деньги возвращены полностью.