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Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
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Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября

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Российским туристам с 1 мая по 30 сентября в этом году будет открыт безвизовый въезд в Албанию. Об этом сообщает албанское посольство, расположенное в Москве, в понедельник, 4 апреля.

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Это подтверждается постановлением Совета Министров Республики Албания № 858 от 29 декабря 2021 года.

Дипмиссия подчеркивает, что жители РФ смогут приезжать на территорию государства, не имея разрешения на въезд до 90 дней, а покинуть границы Албании нужно будет до 30 сентября включительно.

Для пребывания в Албании свыше 90 дней иностранцу нужно оформить визу типа D, отмечает посольство РФ.

С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам.

С 4 апреля визовые центры возобновят прием граждан для оформления нетуристических виз в Норвегию в нескольких городах РФ. Документы будут принимать восемь центров VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

В начале марта начал прием документов на туристические визы визовый центр Италии VMS Italy в России. Региональные офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 25 марта с таким предложением Евросоюзу выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Санкции против России усилились, после того как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, а Чехия, Литва, Норвегия, Эстония и Латвия также приостановили выдачу виз заявителям из России.

В середине февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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