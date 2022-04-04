Норвегия с 4 апреля возобновит выдачу нетуристических виз россиянам

Визовые центры в нескольких городах России с 4 апреля возобновят прием россиян для оформления нетуристических виз в Норвегию, сообщается на сайте норвежского посольства. Документы будут принимать восемь центров VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

«Можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также Шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также для официальных визитов», — говорится в сообщении.

Как уточняет посольство, прием заявлений для туристических поездок по техническим причинам возобновлен не будет.

Ранее, с 1 апреля, Франция возобновила выдачу туристических виз гражданам России. Теперь путешественникам не нужно будет подтверждать наличие ранее выданной французской визы и предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса. С 1 марта визовый центр Италии VMS Italy в РФ начал принимать документы на туристические визы. Региональные офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.