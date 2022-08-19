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Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20

Посол Индонезии Таварес заявил о готовности страны организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20
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Фото: Global Look Press/Faisal Ramadhan
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Индонезия готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

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«Пожалуйста, все возможности для этого открыты», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день президент Индонезии Джоко Видодо заявил в беседе с Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.

До этого, 10 августа, сообщалось, что Индонезия заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

При этом Таварес уточнил, что Киев не обращался к Индонезии с просьбой провести в рамках саммита G20 встречу президентов России и Украины.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

Между тем, как сказал 20 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение о формате участия Путина в саммите будет принято непосредственно перед поездкой.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.

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