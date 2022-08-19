Счет не уместен: зачем ФНС сообщать банкам о смерти клиентов

Законопроект, который обяжет ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов, Госдума может принять в сентябре , выяснили «Известия». Поддержать инициативу готовы в кабмине. Там «Известиям сообщили, что это поможет снизить риски противоправных действий со средствами умерших . Авторы документа отметили: новые нормы предотвратят ситуацию, при которой банковскими картами бывших клиентов иногда по незнанию пользуются родственники. А это фактически хищение средств , если родные еще не вступили в права наследства.

Не допустить хищения

По информации «Известий», Госдума в сентябре может принять законопроект «Об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ». Документом предлагается обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов. Такая информация содержится в едином госреестре записей актов гражданского состояния , к которому имеет доступ налоговая служба. Как считают авторы законопроекта, в числе которых глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, такая передача сведений позволит банкам оперативно блокировать счета и вклады умерших, чтобы ими не могли воспользоваться другие лица .

В документе уточняется, что на реализацию новых норм потребуется выделение дополнительных средств федерального бюджета на сумму 42,5 млн рублей.

— Это законопроект нашего комитета, поэтому, конечно, мы его поддержим. Его принятие важно по двум причинам. Во-первых, чтобы предотвратить ситуации, когда деньгами — банковскими картами — умерших по незнанию пользуются родственники . Они думают, что имеют право, а по закону это фактически хищение средств, если они не вступили в права наследства, — пояснил «Известиям» Анатолий Аксаков.

Счет не уместен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Во-вторых, зачастую эти деньги пытаются украсть мошенники, которые могут совершать банковские операции от имени умерших граждан , добавил политик.

Справка «Известий» Сейчас банки узнают о смерти клиентов при обращении наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемной задолженностью. На это может уйти около шести месяцев. До момента уведомления банка о смерти физлица его счета активны. Ежегодно со счетов клиентов российских финорганизаций до вступления в наследство выводится около 20 млрд рублей, а ПФР переплачивает по пенсионному обеспечению на счета умерших клиентов около 2 млрд рублей.

— Мы разрабатывали законопроект по согласованию с Центробанком, с которым уже провели предварительные переговоры, — уточнил Анатолий Аксаков.

В пресс-службе правительства «Известиям» объяснили, почему новые нормы будут поддержаны кабмином (ранее правительство дало положительный отзыв).

— Принятие законопроекта позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов за счет сокращения срока получения банками юридически значимых сведений и наделения банков полномочиями по приостановлению прижизненных операций по счетам клиентов в связи с получением соответствующего уведомления от налогового органа, — пояснили в правительстве.

Как выяснили «Известия», поддержать инициативу также готовы в правовом управлении Госдумы .

«Концептуальных замечаний правового характера по законопроекту не имеется. Законопроект требуется направить на заключение в Центральный банк РФ», — говорится в заключении.

Счет не уместен1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что концептуально регулятор одобряет законопроект .

— При этом мы считаем целесообразным распространить предусмотренный механизм также на персонифицированные и неперсонифицированные электронные средства платежа, предоставленные физическим лицам, в отношении которых по закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, — пояснили в ЦБ.

«Известия» направили запрос в банки с просьбой выказать свое отношение к законопроекту. Еще в начале 2020 года их представители на встрече с ФНС, Банком России и Минфином выступили с предложением получать информацию о смерти граждан от ведомства. По их мнению, это позволит снизить срок получения информации до нескольких недель .

Да, но

Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному.

— Считаю, что это абсолютно правильная мера . Известно очень много случаев, когда после смерти человека окружающие его люди сразу же начинают пользоваться его счетами, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, добавив, что банки должны нести ответственность за сохранность таких средств и компенсировать денежные потери родственникам, если те не смогли получить унаследованные суммы .

— Если человек умер, его наследство должно быть защищено до того момента, пока законные наследники не узнают о нем и не вступят в наследство . Это логично, тем более что очень часто имущество умерших людей является предметом посягательства, — сказал «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг.

Счет не уместен2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Я категорически против этого законопроекта. Его настоящая цель в том, чтобы граждане платили налог с наследства , который они сегодня обходят, если просто снимают деньги с банковской карты. Но с денег, которые лежат на счетах, уже заплачены все налоги, будь это зарплата или пенсионные накопления. Мне кажется, это несправедливо, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

В «Единой России» обещали дать оценку законопроекта ближе к его рассмотрению.