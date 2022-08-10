На страхование и риск: мошенники стали предлагать защитить счета в ЦБ

В России появилась новая схема мошенничества со страхованием «Единого межбанковского счета ЦБ» , рассказали «Известиям» в крупных банках. Потенциальной жертве звонят якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о поступившем «заявлении от ЦБ» о компрометации персональных данных. Злоумышленники уточняют, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету, и предлагают его застраховать. В ЦБ напомнили, что не работают с физлицами. Эксперты указали, что мошенники постоянно меняют схемы обмана, подстраиваясь под новостной фон.

Новая легенда

В России появился новый сценарий телефонного мошенничества . Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся у жертвы на «едином межбанковском счете в ЦБ» , рассказали в ВТБ. Таким образом аферисты пытаются убедить собеседников в необходимости защитить средства после компрометации персональных данных.

В новой мошеннической схеме с каждым клиентом работают несколько злоумышленников. Сначала они обзванивают клиентов якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о поступившем «заявлении от Центрального банка» о компрометации персональных данных . Мошенники уточняют, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету. Доступ к нему, по легенде мошенников, имеют только сотрудники банков, которые и подозреваются в попытках мошенничества .

Далее звонок переводится на «сотрудника департамента безопасности ЦБ» , который уточняет, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами он пользуется, проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. Именно в этот момент мошенники предлагают застраховать общую сумму на едином счете, что позволит вернуть все деньги в случае их хищения . Для этого они убеждают клиента перевести все свои деньги на «безопасный счет».

Уловки момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Легенда о «едином счете в ЦБ» появилась у мошенников чуть ранее в этом году и, к сожалению, пользуется успехом. Клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счет у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его . Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента, — это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв, — констатировал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Он посоветовал сохранять «холодную голову» при телефонном разговоре и понимать, что деньги могут храниться только на счете, который клиент открывал в своем банке. Никакого «единого счета в ЦБ» не существует, и страховать его — значит просто переводить свои деньги мошенникам , подчеркнул Никита Чугунов.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» заявили: Банк России неоднократно сообщал о схемах злоумышленников, которые так или иначе прикрываются сотрудниками регулятора.

— Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не совершает звонков гражданам , — напомнили в ЦБ.

По статистике регулятора, в I квартале 2022-го было совершено более 258 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,2 млрд рублей. Это на 8,5% и на 14,6% соответственно больше, чем за тот же период 2021-го. В первом полугодии, по предварительным данным, Банк России инициировал блокировку более 190 тыс. мошеннических номеров, что превышает показатель за весь 2021-й (180 тыс.).

В регуляторе не оценили ущерб от схемы со страхованием «единого счета».

Уловки момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На умном слове

«Известия» направили запросы в крупнейшие 30 банков с просьбой сообщить, известно ли им о схеме мошенничества со страхованием «единого счета в ЦБ». В УБРиР и банке «Зенит» заявили, что знают о таком виде обмана.

Руководитель направления по повышению эффективности бизнес-процессов УБРиР Светлана Цыганкова сообщила, что банк фиксирует обращения клиентов с жалобами на подобную схему. Однако она подчеркнула: поскольку граждане относятся к страхованию настороженно, такой вид мошенничества не очень популярен .

— Зафиксировано несколько обращений клиентов с уточнением информации относительно страхования счета, суммы страхования и уточнений по поводу «отдельных счетов», — заявила специалист.

По словам Светланы Цыганковой, с марта 2022 года количество звонков от аферистов уменьшилось, но уже в июле наблюдалось увеличение числа обращений клиентов с информацией о подозрительной активности злоумышленников.

В пресс-службе «Зенита» заявили, что случаи мошенничества со страхованием «единого счета в ЦБ» единичны, однако банк фиксирует еженедельный рост активности мошенников .

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов напомнил: мошенники постоянно меняют сценарии, подстраиваясь под новостной фон. Сейчас возможны схемы обмана, связанные с помощью в обходе санкционных ограничений. Например, злоумышленники предлагают оформить карты VISA и MasterCard за границей.

Уловки момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенничество с так называемым «универсальным межбанковским счетом» распространено, есть разные вариации этой схемы, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, злоумышленники часто используют умные слова, чтобы «запудрить мозги» потенциальным жертвам. Некоторым людям стыдно признаться, что они не знают, что такое межбанковский счет, поэтому ведутся на обман .

Мошенники могут менять или путать сценарии прямо во время разговора с потенциальной жертвой, рассказали в пресс-службе Group-IB. Например, может поступить звонок от «сотрудника центрального аппарата МВД», который сообщит, что в отделение банка пришел человек с доверенностью от собеседника — открыто уголовное дело, нужно получить повестку. Уже в процессе разговора мошенники «переключаются» на утечку персональных данных и попытку взять кредит.

Иногда преступникам не нужны данные карты, чтобы заполучить деньги клиента банка, подчеркнули в Group-IB. С помощью социальной инженерии и психологических приемов они убеждают жертву снять деньги, взять кредит и передать курьеру или перевести на «специальный» счет.