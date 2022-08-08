Сезон охоты: 70% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством за три месяца

За последние три месяца 70% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством. Из-за этого многие из них перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров. «Известия» разобрались, насколько хороша эта стратегия, как еще можно бороться с мошенниками и каким образом отличить их от настоящих сотрудников банков и полиции.

Попытка обмана

70% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством только за последние три месяца. При этом в подавляющем большинстве случаев люди поняли, что их пытаются обмануть, и потому не пострадали, рассказали «Известиям» эксперты приложения «Яндекс» и аналитического агентства А2:Research.

В результате треть (33%) опрошенных перестала отвечать на вызовы с незнакомых номеров, еще треть стала пользоваться приложениями с определителем номера. 19% респондентов занесли номера злоумышленников в черный список, 9% поддержали разговор с мошенником, чтобы вывести его на чистую воду, и 4% дали неверные данные банковской карты.

Почти половина опрошенных (49%) рассказала, что сразу смогла распознать злоумышленника. По мнению россиян, мошенников выдало то, что они представлялись сотрудниками банка или МВД. Каждый пятый (20%) респондент почувствовал неладное, когда позвонившие попросили предоставить персональные данные, 15% — когда звонок поступил якобы от известного голосового помощника.

— Самые распространенные схемы телефонного обмана россиян оказались такими: звонившие сообщали о том, что им поступил запрос о переводе большой суммы денег со счета абонента (28%), о том, что на человека хотят оформить кредит (23%), или уведомляли о крупном выигрыше (17%), — отметили эксперты.

Сезон охоты Фото: РИА Новости

Почти треть респондентов (28%) заявили, что пострадали от действий мошенников, потратив на них свое время, 17% перенервничали из-за благополучия близких, 16% испугались, что с их счета была списана крупная сумма, а 7% действительно потеряли деньги.

Лучшая стратегия

По словам директора по безопасности «Яндекса» Антона Карпова, в июле каждый пользователь определителя номера в приложении «Яндекс» получил порядка 25% звонков с неизвестных номеров. При этом почти половина (43%) таких вызовов была нежелательна или мошенническая.

Чаще всего мошенники притворялись сотрудниками банков, МВД, известными голосовыми помощниками или людьми, которые предлагали решить какой-то вопрос за деньги.

— Новые схемы обмана появляются постоянно. Например, недавно пользователи стали получать звонки якобы от Алисы — голосового помощника «Яндекса». Так злоумышленники пытаются обманом войти в доверие, ведь пользователи воспринимают Алису как друга и помощника, — говорит собеседник «Известий». — Однако нужно помнить: Алиса не будет сама инициировать звонок, а сотрудники банков или компаний — спрашивать по телефону номер вашей карты или секретный код из SMS.

Только мошенники могут побуждать человека что-то сделать: перевести деньги, указать номер карты, прислать код и так далее. Если звонящий просит передать ему какие-либо личные данные, требует что-то сделать прямо сейчас, — это первый признак того, что нужно насторожиться. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — прекратить разговор.

Однако совсем не брать трубку при звонках с незнакомых номеров эксперт не советует: так можно пропустить звонок, которого пользователь ждет (например, от курьера или службы доставки). Решить проблему поможет приложение с определителем номера: оно не только маркирует вызовы от предполагаемых мошенников и спамеров, но и подсвечивает названия компаний, из которых могут поступать звонки.

Сезон охоты1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Например, если медицинский центр напоминает вам о предстоящей записи на завтра, определитель номера в приложении подпишет название клиники, и вы поймете, что звонок полезный, — поясняет Антон Карпов.

Украденные миллиарды

Как говорит в беседе с «Известиями» доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова, проблема телефонного мошенничества стала актуальной с того момента, когда владельцами гаджетов стали почти все граждане России. Многие помнят времена, когда были распространены звонки или сообщения ночью или ранним утром от якобы сына, дочери или близкого родственника, требующих срочно выслать некоторую сумму, так как у них большие неприятности — сбили человека, повредили машину или попали в больницу. И по причине неудобного времени эту информацию нельзя было проверить.

Появление интернет-банкинга с возможностью моментального перевода денег способствовало появлению нового вида мошенничества: звонков от якобы службы безопасности с сообщением о несанкционированном переводе денежных средств с карты в Краснодаре, в то время как владелец карты живет, например, на Камчатке.

— Также очень популярно мошенничество с использованием мессенджеров Whatsapp или Viber. Суммы потерь варьируются от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей, — говорит Крушанова.

По данным МВД России, в 2021 году мошенники украли у граждан 45 млрд рублей. Каждый седьмой из пострадавших добровольно передал конфиденциальную информацию: номер карты, срок ее действия и трехзначный код. Чаще всего жертвами мошенников становились пожилые люди, но среди них встречалась и молодежь, и люди среднего возраста.

Сезон охоты2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Заплатив некоторую сумму за свою доверчивость, в следующий раз владелец карты будет действовать как в известной пословице: «Обжегшись на горячем молоке, будешь дуть и на холодную воду», — отмечает собеседница «Известий». — Поэтому, чтобы снова не попасть на удочку телефонных мошенников, люди игнорируют звонки с неизвестных номеров — и это неплохая тактика. Но, если все-таки возникает необходимость ответить на такой вызов, следует обратить внимание на слова-маркеры, сеющие панику.

Руководитель программ в области робототехники и искусственного интеллекта кластера информационных технологий фонда «Сколково» Павел Кривозубов отмечает, что сегодня большинство людей и сотрудников компаний стремятся соблюдать цифровой этикет: все понимают, что телефонные звонки уступают место мессенджерам, и неэтично требовать от человека внимания сию секунду.