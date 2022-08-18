Для ровного счета: нужно ли ужесточать правила переводов денег

Росфинмониторинг предлагает ввести максимальную планку в размере 60 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной системе опознавания клиента. Наблюдатели указывают на то, что порог слишком низкий, — это создаст проблемы и гражданам, и банкам. Зачем нужно вводить порог на переводы и как именно предлагают его скорректировать — в материале «Известий».

Усилить контроль

Речь идет о том, что системы денежных переводов без открытия счета не должны проводить операции, где сумма средств превышает 60 тыс. рублей. Инициатива содержится в законопроекте, подготовленном Росфинмониторингом. Он предполагает внесение поправок в два закона — о национальной платежной системе и «антиотмывочный» (115-ФЗ), правила которого на протяжении последних лет регулярно ужесточаются.

Документ также предусматривает отмену возможности банка «самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации». Упоминается и послабление: предложено позволить физическим лицам не указывать прописку при переводе до 100 тыс. рублей.

Нововведение наблюдатели связывают с желанием регулятора усилить контроль за операциями по переводу средств ввиду текущей геополитической ситуации. Однако видят его неоднозначным.

Увеличит издержки

С одной стороны, мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и уклонению от уплаты налогов.

Для ровного счета2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Переводы без открытия счета осуществляются физическими лицами и не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Без открытия счета можно отправлять переводы, предназначенные для выплаты наличными, как на свое имя, так и в адрес других граждан. Также можно переводить средства, предназначенные для зачисления на счета, открытые как на свое имя, так и на имя других физических лиц, — напоминает декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

С другой стороны, в нынешнем виде предложение будет скорее негативным для всех участников, так как из-за низкого порога затронет множество легальных трансакций. Кредитным организациям это сулит увеличение издержек.

— Банки понесут дополнительные расходы на совершение таких операций. Возможно, банковскому сектору придется адаптировать свое программное обеспечение и договорную базу к новым требованиям закона для совершения рекуррентных платежей (автоплатежей) , — считает практикующий юрист в сфере правового консалтинга и сопровождения клиентов среднего и крупного бизнеса Дарья Петрова.

Как добавляет управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, это приведет к росту мелкозатратных операций у кредитных учреждений в связи с необходимостью заполнения расчетных документов «в ручном режиме».

Создаст проблемы

Сложности возникнут и у клиентов, которые потратят больше времени на переводы. Особенно могут пострадать рядовые граждане, находящиеся за границей: в условиях санкций перевод средств за рубеж стал особенно затруднительным.

— Огромная группа людей может оказаться отрезанной от финансового обеспечения, как это было в пик санкционных ограничений и антисанкций, когда люди просто не могли оплачивать бытовые услуги за рубежом, — их карты перестали работать. Российские карты по-прежнему не работают за рубежом. У людей нет возможности снять средства или получить перевод, — отмечает основатель финтех-платформы TalkBank Михаил Попов.

Для ровного счета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ужесточить такие системы — значит, по сути, полностью ограничить возможности граждан по расчетам. Особенно сейчас, когда у нас есть проблемы с экспортом и импортом. Часть импорта потребительских товаров обеспечена за счет параллельного импорта, в том числе малыми предприятиями, а зачастую частными лицами, которые торгуют на различных площадках мелким оптом или в розницу. Всё это может привести к коллапсу потребления не только предметов роскоши или, например, бытовой техники, но и товаров первой необходимости, начиная от гигиены и заканчивая лекарствами, предупреждает эксперт.

Нужно повышать

Таким образом, экономические реалии указывают на то, что пороги платежей при упрощенной идентификации клиентов, наоборот, нужно повышать.

— Инициатива верная и приведет, с одной стороны, к перекрытию важного инструмента ухода от налогов и в целом работы черного рынка, с другой стороны, сделает весь процесс более понятным. А вот лимит в 60 тыс. — очень маленький. При существующих параметрах он должен быть минимум 100 тыс., а лучше 150 тыс. рублей. А учитывая, что лимиты у нас пересматриваются трудно, а инфляция пока высокая, то лимит надо ставить с запасом , — считает директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

Большинство опрошенных «Известиями» экспертов сходятся в том, что в современных условиях порог для перевода денежных средств для физических лиц по упрощенной идентификации целесообразно было бы повысить до 500–600 тыс. рублей. В этом случае мера затронет немногих добросовестных клиентов и будет эффективной в борьбе с нелегальным выводом капитала.

Для ровного счета1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Этот капитал изначально находится в каком-то более крупном виде. Процесс его разделения внутри России, когда крупные суммы вдруг оказываются разделены между подставными физлицами, уже давно регулируется инструментами контроля внутри банков, в том числе по линии Росфинмониторинга, самих банков или других спецслужб, которые давно этим занимаются, — заключил Михаил Попов из TalkBank.