В МИД РФ назвали обязательные условия для поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет нанести визит на Запорожскую АЭС, когда прекратятся обстрелы станции со стороны Украины. Об этом в среду, 17 августа, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Он также призвал мировое сообщество повлиять на киевские власти.

«Все этому должны содействовать. А чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это чтобы были остановлены обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной», — сказал дипломат.

В этот же день Вишневецкий заявил, что Россия ведет диалог с МАГАТЭ и ООН по поводу визита экспертов агентства на Запорожскую АЭС в ближайшее время.

При этом член главного совета администрации региона Владимир Рогов 17 августа заявил, что руководство ООН игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС, вместо того чтобы осудить действия украинских националистов.

Накануне в МИД РФ заявили, что Киев не может гарантировать безопасность сотрудников МАГАТЭ в случае их движения с подконтрольной Украине территории на Запорожскую АЭС.

В этот же день Рогов заявил, что со стороны Украины возможны провокации, в случае если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву. Однако он подчеркнул, что власти региона обеспечат максимальный уровень безопасности миссии.

Также 16 августа МИД РФ назвал опасной поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев. Вишневецкий заявил, что такая поездка будет означать, что специалистам нужно будет передвигаться через линию фронта.

За день до этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Москвой и Киевом.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что ВСУ в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что экстренное совещание в Совете Безопасности ООН, созванное по инициативе России 11 августа, не выявило принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он уточнил, что для этого украинская сторона должна прекратить атаки на объект и гарантировать безопасность участников миссии.

В этот же день Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

11 августа на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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