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Российские дипломаты рассказали о телефонных переговорах с Винником

Дипломаты РФ провели телефонный разговор с находящимся в американской тюрьме россиянином Винником
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Фото: ТАСС/Юрий Малинов
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Российские дипломаты провели телефонный разговор с экстрадированным в США россиянином Александром Винником, находящимся в тюрьме «Санта-Рита» в штате Калифорния. Об этом в среду, 17 августа, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

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«Жалоб на состояние здоровья у него нет. В настоящее время он проходит карантинные процедуры», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В посольстве подчеркнули, что продолжат следить за судьбой Винника.

«Защита прав и интересов россиян, содержащихся в исправительных учреждениях США, является первостепенной задачей дипмиссии», — добавили в дипмиссии.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что российские дипломаты добиваются телефонного разговора с гражданином РФ Александром Винником, чтобы оказать ему консульско-правовую помощь после экстрадиции.

4 августа следственной палатой апелляционного суда Парижа было вынесено решение по процессу экстрадиции Винника в Штаты. После этого почетный адвокат России француз Фредерик Бело, который занимается делом Винника, отмечал, что россиянина доставили из Франции, где он отбывал пятилетнее тюремное заключение по обвинению в отмывании денег, в Грецию. Позже стало известно, что его доставили в США.

5 августа министерство юстиции США сообщило о том, что Александр Винник предстал перед американским судом. Дело гражданина РФ рассматривала мировой судья США Салли Ким. Подробности заседания не уточнялись.

8 августа представитель суда Винник заявил о своей невиновности во время судебного заседания. До этого

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 августа выразила протест недружественным шагам Греции по экстрадиции Александра Винника в США и подчеркнула, что эти действия противоречат международному праву и нарушают права Винника. Она также добавила, что Россия будет делать всё возможное для защиты законных прав и интересов Винника.

При этом за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции.

Александр Винник был задержан на отдыхе в Греции в июле 2017 года по запросу США по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд посредством биржи криптовалют ВТС-е, которой на сегодняшний день нет. Кроме того, ему предъявлено обвинение в распространении вредоносных программ для вымогательства денег. По законодательству Соединенных Штатов Америки ему грозит 55 лет тюрьмы.

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