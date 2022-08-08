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Винник заявил в суде США о своей невиновности

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Фото: ТАСС/Юрий Малинов
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Экстрадированный в Соединенные Штаты Америки россиянин Александр Винник заявил в суде Северного округа штата Калифорния, что он не виновен. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал представитель суда.

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«Мы подтверждаем, что он [Винник] предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что следующее заседание назначено на 15 августа.

5 августа Винника из Греции доставили в Бостон на частном самолете, после чего на служебном самолете перевезли уже в Сан-Франциско.

Днем ранее следственной палатой апелляционного суда Парижа было вынесено решение по процессу экстрадиции Винника в Штатах. После этого почетный адвокат России француз Фредерик Бело, который занимается делом Винника, отмечал, что россиянина доставили из Франции, где он отбывал пятилетнее тюремное заключение по обвинению в отмывании денег, в Грецию. Далее греческий адвокат Зои Константопулу сообщала, что Винник исчез после экстрадиции в Грецию.

29 июля США полноценно, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Винника в Штатах.

Кроме того, за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции.

Александр Винник был задержан на отдыхе в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд посредством биржи криптовалют ВТС-е, которой на сегодняшний день нет, помимо этого, в распространении вредоносных программ для вымогательства денег. По законодательству Соединенных Штатов Америки ему грозит 55 лет тюрьмы.

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