ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать россиянина Винника

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадировать россиянина Александра Винника, приговоренного к пяти годам тюрьмы. Об этом 2 июля сообщил адвокат осужденного Фредерик Белло.

Винник обвинялся в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Адвокат пояснил, что Винника планировали экстрадировать в Грецию, а затем в США.

«Утром 29 июня защита подала апелляцию в ЕСПЧ по статье 39 Европейской конвенции по правам человека. Вечером 29 июня ЕСПЧ запретил Франции осуществление экстрадиции Александра Винника в Грецию», — сказал Бело ТАСС.

При этом Белло заявил, что настаивает на немедленном освобождении россиянина из тюрьмы.

Французский суд 6 июля проведет слушания по жалобе на решение об экстрадиции Винника, уточнил адвокат

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Они обвинили россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В Соединенных Штатах ему грозит 55 лет тюрьмы.