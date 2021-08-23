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Вопрос выдачи Александра Винника Греции решится не ранее 2022 года

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Экстрадиция российского IT-специалиста Александра Винника из Франции обратно в Грецию в ближайшие месяцы не состоится. Как сообщил «Известиям» адвокат обвиненного в отмывании средств на криптобирже россиянина Фредерик Бело, защита подала кассационную жалобу на приговор французского суда, который до этого приговорил Винника к пяти годам заключения.

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«Сейчас ведется кассационное производство. Ничего не будет до тех пор, пока кассационный суд Франции не примет решения. А это произойдет ориентировочно в первом семестре 2022 года», — отметил в беседе с «Известиями» адвокат.

По его словам, вопрос с экстрадицией пока не решен, поэтому говорить об автоматическом возвращении программиста в Грецию не стоит.

О том, что российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника 20 или 21 августа экстрадируют из Франции в Грецию, в начале июля сообщила его мать Вера Винник: по ее словам, ему выдали бумаги о том, что через полтора месяца его выпустят из французской тюрьмы. «Но его же привезут в Грецию», — сказала Вера Винник «РИА Новости». Однако этого не произошло. В конце июня сторона защиты подала кассационную жалобу на решение французского суда, который до этого приговорил Александра Винника к пяти годам заключения.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Они обвинили россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В Соединенных Штатах ему грозит 55 лет тюрьмы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пройти по кассации: россиянина Винника выдадут Греции не раньше 2022 года

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