Пройти по кассации: россиянина Винника выдадут Греции не раньше 2022 года

Выдача российского IT-специалиста Александра Винника из Франции обратно в Грецию в ближайшие месяцы не состоится. Как сообщил «Известиям» адвокат обвиненного в отмывании средств на криптобирже россиянина Фредерик Бело, защита подала кассационную жалобу на приговор французского суда, который до этого приговорил Винника к пяти годам заключения. Ее рассмотрение может занять несколько месяцев. По словам адвоката, об экстрадиции можно будет говорить лишь после решения по кассации, а оно ожидается не раньше 2022 года. Параллельно с этим выдачи программиста требует Москва: как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Париже, диппредставительство неоднократно передавало французской стороне соответствующий запрос Генпрокуратуры.

Вопрос не решен

О том, что российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника 20 или 21 августа экстрадируют из Франции в Грецию, в начале июля сообщила его мать Вера Винник: по ее словам, ему выдали бумаги о том, что через полтора месяца его выпустят из французской тюрьмы. «Но его же привезут в Грецию», — сказала Вера Винник «РИА Новости».

Этого не произошло. В конце июня сторона защиты подала кассационную жалобу на решение французского суда, который до этого приговорил Александра Винника к пяти годам заключения. Как пояснил «Известиям» адвокат россиянина Фредерик Бело, о какой-либо экстрадиции можно будет говорить только после того, как суд вынесет решение.

Пройти по кассации Александр Винник с матерью Верой Фото: ТАСС/Юрий Малинов

— Сейчас ведется кассационное производство. Ничего не будет до тех пор, пока кассационный суд Франции не примет решения. А это произойдет ориентировочно в первом семестре 2022 года, — отметил в беседе с «Известиями» адвокат.

По его словам, вопрос с экстрадицией пока не решен, поэтому говорить об автоматическом возвращении программиста в Грецию не стоит.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Они обвинили россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В Соединенных Штатах ему грозит 55 лет тюрьмы.

Позднее его выдачу затребовали Франция и Россия. В Москве программисту предъявили обвинения в хищении более 600 тыс. рублей и мошенничестве на 750 млн рублей. Российская сторона упирает на то, что приоритет должен быть сделан в ее пользу — по праву гражданства обвиняемого. Сам россиянин, еще будучи в Греции, заявил, что согласен вернуться домой и предстать там перед судом.

Во Францию Александра Винника экстрадировали в январе 2020 года. Там его обвинили в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки, причем делал это тогда, когда находился в греческой тюрьме. Эти обвинения, как и американские, россиянин отверг. В декабре того же года исправительный суд Парижа приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы и назначил штраф в €100 тыс. по статье об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Вместе с тем некоторые обвинения суд снял — речь идет, в частности, об использовании ПО для совершения кибератак.

Пройти по кассации Задержанный Александр Винник, июль 2017-го Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

В посольстве РФ во Франции «Известия» заверили: российские дипломаты регулярно присутствуют на заседаниях по делу Александра Винника, оказывают ему всё необходимое консульское содействие, следят за условиями его содержания и находятся на связи с адвокатом и матерью россиянина. Также Москва считает, что Париж должен выдать программиста на родину.

— Посольство неоднократно передавало французской стороне требование российской Генпрокуратуры о выдаче Александра Винника в Россию, — сказал «Известиям» пресс-атташе посольства Антон Токовинин. — Мы продолжаем на разных уровнях требовать у французской стороны справедливого расследования и суда. В настоящее время мы ожидаем информации о заседании кассационной инстанции по его делу. Пока его дата нам неизвестна.

Три равных принципа

Между тем еще в декабре 2019 года греческий министр юстиции Костас Циарас решил последовательно выдать программиста сначала во Францию, потом в США и лишь затем в Россию. Таким образом, перед выдачей Вашингтону из Парижа он должен вернуться в Грецию. «Известия» обратились в греческое министерство юстиции с вопросами, будут ли Афины в нынешних условиях передавать Александра Винника в США; если да, то сколько времени до этого он проведет в Греции; и почему власти не хотят экстрадировать его в Россию. В ведомстве на запрос не ответили.

По оценке экспертов, вопрос о выдаче Александра Винника США не может иметь однозначного ответа. Оснований для его выдачи или, напротив, невыдачи достаточно у всех сторон, поэтому исход будет зависеть от того, какое решение примут национальные суды, говорит профессор МГИМО, эксперт Госдумы Элина Сидоренко. По ее словам, здесь идет столкновение нескольких принципов экстрадиции — реального, универсального и принципа гражданства.

Пройти по кассации Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens

— Юстиция США, скорее всего, рассчитывает на реальный принцип — в соответствии с ним, Александр Винник совершал преступление против американских интересов и граждан. В случае Греции речь может идти об универсальном принципе: сегодня легализация преступных доходов, согласно международным конвенциям, предполагает привлечение лица к ответственности в любой стране, которая затребует его выдачи. При этом если в двух странах его обвинят в одном и том же преступлении, то выдача маловероятна. Что касается России, то она может рассчитывать на выдачу Винника по праву его гражданства, — пояснила «Известиям» эксперт. — Все три принципа равны, поэтому судебное решение будет определяться в большей степени политическими соображениями.

Вместе с тем если суть обвинений не изменится и они останутся в сфере легализации преступных доходов, то у США будет гораздо меньше шансов на получение Александра Винника, чем многие сейчас думают, подытожила Элина Сидоренко.

Адвокаты россиянина утверждают, что на бирже BTC-e он был простым оператором и никакой выгоды от схем с вредоносными программами не получал. Защита обратила внимание на то, что между США и французскими компаниями ведутся многочисленные экономические тяжбы и что американская сторона преследует программиста из России. По данным адвокатов, ФБР связывалось с Парижем, чтобы помешать его депортации домой.

Пройти по кассации Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Andreas Poertner

После декабрьского приговора защита подала апелляцию — решение по ней апелляционный суд обнародовал 24 июня 2021 года. Он оставил приговор в силе, при этом отменив постановление о штрафе в €100 тыс. Теперь, поскольку россиянин уже четыре года находится в заключении, у него есть право на досрочное освобождение.

Тем временем адвокаты намерены требовать от Франции €5 млн компенсации за моральный ущерб. «Он живет в изоляции и отделен от семьи уже 4,5 года, притом что он пока считается невиновным», — отмечал Фредерик Бело. За время судебных тяжб умерла супруга Александра Винника, у него остались двое маленьких детей.