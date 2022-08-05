Россиянин Винник исчез после экстрадиции из Франции в Грецию

Россиянин Александр Винник исчез после того, как его экстрадировали в Грецию. Об этом в четверг, 4 августа, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, это напоминает насильственное похищение.

Константопулу отметила, что она находится в полицейском управлении афинского аэропорта с 16:30.

«Ответственные полицейские в течение 2,5 часа пытались помешать мне пройти в управление, применяя силу. В итоге я прошла через другой вход. Они сказали, что не знают, где Александр Винник, что он никогда не проходил здесь, что не знают его имени, не знают, где он находится», — сказала адвокат.

Юрист возмутилась тем, что правоохранители не предоставляют никакой информации, а ответственные высокопоставленные лица скрываются.

Ранее в этот день российский адвокат Фредерик Бело заявил, что Винник доставлен из Франции в Грецию.

Также в четверг следственная палата апелляционного суда Парижа вынесла решение по процессу экстрадиции Винника в США. По мнению защиты, россиянина затем выдадут США. Скорее всего, его отправят в Сан-Франциско, так как суд этого города изначально выдал ордер на арест, добавил адвокат.

29 июля США полностью, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Винника в США. Во Франции Винник отбывал пятилетний тюремный срок. Он обвинялся в отмывании денег.

Вместе с тем за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции. Решение касалось запроса Греции.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которой ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В США ему грозит 55 лет тюрьмы.