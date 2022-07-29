США полностью отозвали запрос об экстрадиции Винника во Францию

Соединенные Штаты полностью, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Александра Винника в США. Об этом 29 июля «РИА Новости» рассказал французский адвокат россиянина Фредерик Бело.

«Запрос, который США направили Франции об экстрадиции Винника, был отозван полностью», — отметил защитник россиянина, комментируя слова греческого адвоката Винника о том, что из документов не ясно, как США отозвали запрос на экстрадицию Винника, направленный во Францию — полностью или частично.

Ранее, 21 июля, появилась информация о том, что США отозвали запрос об экстрадиции российского программиста Александра Винника из Франции. Во Франции Винник отбывает пятилетний тюремный срок. Он обвинялся в отмывании денег.

29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции. Решение касалось запроса Греции.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Они обвинили россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которой ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В Соединенных Штатах ему грозит 55 лет тюрьмы.