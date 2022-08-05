Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Россиянин Винник вывезен из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин России Александр Винник находится в Соединенных Штатах Америки, его доставили в Бостон на частном самолете, после чего на служебном самолете перевезли в Сан-Франциско.

Пройти по кассации: россиянина Винника выдадут Греции не раньше 2022 года
Защита программиста, обвиненного в отмывании средств через криптобиржу, подала жалобу на приговор во Франции

«Из Бостона Александру дали позвонить домой. Всё произошло и было обставлено как похищение», — рассказала в пятницу, 5 августа, «РИА Новости» его семья.

До этого почетный адвокат России француз Фредерик Бело, который занимается делом Винника, заявил, что россиянина доставили из Франции в Грецию. После этого греческий адвокат Зои Константопулу отметила, что Винник исчез после экстрадиции в Грецию.

4 августа следственной палатой апелляционного суда Парижа было вынесено решение по процессу экстрадиции Винника в Штатах.

29 июля США полноценно, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Винника в США. Во Франции Винник отбывал пятилетнее тюремное заключение. Его обвиняли в отмывании денег.

Кроме того, за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции. Речь шла о запросе Греции.

Александр Винник был задержан на отдыхе в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд посредством биржи криптовалют ВТС-е, которой на сегодняшний день нет, помимо этого, в распространении вредоносных программ для вымогательства денег. По законодательству Соединенных Штатов Америки, ему грозит 55 лет тюрьмы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022