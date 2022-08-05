Россиянин Винник вывезен из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

Гражданин России Александр Винник находится в Соединенных Штатах Америки, его доставили в Бостон на частном самолете, после чего на служебном самолете перевезли в Сан-Франциско.

«Из Бостона Александру дали позвонить домой. Всё произошло и было обставлено как похищение», — рассказала в пятницу, 5 августа, «РИА Новости» его семья.

До этого почетный адвокат России француз Фредерик Бело, который занимается делом Винника, заявил, что россиянина доставили из Франции в Грецию. После этого греческий адвокат Зои Константопулу отметила, что Винник исчез после экстрадиции в Грецию.

4 августа следственной палатой апелляционного суда Парижа было вынесено решение по процессу экстрадиции Винника в Штатах.

29 июля США полноценно, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Винника в США. Во Франции Винник отбывал пятилетнее тюремное заключение. Его обвиняли в отмывании денег.

Кроме того, за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции. Речь шла о запросе Греции.

Александр Винник был задержан на отдыхе в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд посредством биржи криптовалют ВТС-е, которой на сегодняшний день нет, помимо этого, в распространении вредоносных программ для вымогательства денег. По законодательству Соединенных Штатов Америки, ему грозит 55 лет тюрьмы.