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Дипломаты рассказали о попытках провести телефонные переговоры с Винником

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Фото: ТАСС/Юрий Малинов
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Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с гражданином РФ Александром Винником, который подвергся в США уголовному преследованию после экстрадиции из Греции. Об этом 9 августа сообщило посольство России в Америке.

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«Добиваемся телефонного разговора с соотечественником. Окажем ему необходимую консульско-правовую помощь», — сообщил представитель посольства в беседе с «РИА Новости».

Он также добавил, что Винник в данный момент содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния, а суд над ним проходит в городе Сан-Франциско.

Александр Винник был задержан на отдыхе в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд посредством биржи криптовалют ВТС-е, которой на сегодняшний день нет. Кроме того, ему предъявлено обвинение в распространении вредоносных программ для вымогательства денег. По законодательству Соединенных Штатов Америки, ему грозит 55 лет тюрьмы.

8 августа представитель суда Винник заявил о своей невиновности во время судебного заседания. 5 августа министерство юстиции США сообщило о том, что Александр Винник предстал перед судом. Дело гражданина РФ рассматривала мировой судья США Салли Ким. Подробности заседания не уточнялись.

Днем ранее следственной палатой апелляционного суда Парижа было вынесено решение по процессу экстрадиции Винника в Штатах. После этого почетный адвокат России француз Фредерик Бело, который занимается делом Винника, отмечал, что россиянина доставили из Франции, где он отбывал пятилетнее тюремное заключение по обвинению в отмывании денег, в Грецию. Далее греческий адвокат Зои Константопулу сообщала, что Винник исчез после экстрадиции в Грецию.

29 июля США полноценно, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Винника в Штатах.

5 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила протест недружественным шагам Греции по экстрадиции Александра Винника в США и подчеркнула, что эти действия противоречат международному праву и нарушают права Винника. Она также добавила, что Россия будет делать всё возможное для защиты законных прав и интересов Винника.

Кроме того, за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции.

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