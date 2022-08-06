Россиянин Винник предстал перед судом в США

Россиянин Александр Винник в пятницу, 5 августа, предстал перед судом в штате Калифорния. Об этом сообщило министерство юстиции США.

«Сегодня он [Винник] впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Дело гражданина РФ рассматривала мировой судья США Салли Ким. Подробности заседания неизвестны.

До этого, в пятницу, стало известно об аресте Винника. Соответствующее уведомление властей США поступило в посольство РФ. После этого диппредставительство запустило процедуру выяснения данных о местонахождении россиянина и сведений о его адвокатах, а также организации телефонного разговора с Винником.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию Александра Винника из Греции в США, заявила, что дипломаты РФ сделают всё возможное для защиты его законных прав и интересов.

Ранее адвокат Винника Фредерик Бело рассказал, что его подзащитный находится в американском городе Сан-Франциско, где его интересы будут отстаивать государственные юристы.

Нахождение россиянина в США также подтвердили члены его семьи. По их словам, Винник был доставлен в Бостон на частном самолете. Оттуда Александру дали позвонить домой. Затем его перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. При этом всё произошедшее больше напоминало похищение.

В четверг, 4 августа, следственная палата апелляционного суда Парижа вынесла решение по процессу экстрадиции Винника в США.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которой ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В США ему грозит 55 лет тюрьмы.