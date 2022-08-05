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Адвокат Винника подтвердил факт его выдачи США

Адвокат Винника подтвердил, что после экстрадиции в Грецию россиянина выдали США
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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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Французский адвокат россиянина Александра Винника сообщил в пятницу, 5 августа, что его подзащитный находится в американском городе Сан-Франциско, где его интересы будут отстаивать государственные юристы.

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«Он был доставлен вчера из Парижа в Афины во второй половине дня. Оттуда его немедленно пересадили на другой самолет, вылетевший в США. В Бостоне самолет совершил техническую посадку, а затем вылетел в Сан-Франциско», — отметил Фредерик Бело в разговоре с ТАСС.

Юрист также указал, что у россиянина нет средств на частного защитника в США, в связи с чем его делом и будут заниматься госадвокаты.

Ранее, в пятницу, семья Винника сообщила «РИА Новости», что россиянин находится в США, он был доставлен в Бостон на частном самолете, а затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско.

По их словам, всё обстояло как похищение. Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, Винника тут же пересадили в частный маленький самолет.

Накануне Бело заявил, что россиянин доставлен из Франции в Грецию. Затем греческий адвокат Зои Константопулу сообщила, что Винник исчез после того, как его экстрадировали в Грецию.

Также в четверг следственная палата апелляционного суда Парижа вынесла решение по процессу экстрадиции Винника в США.

29 июля США полностью, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Винника в США. Во Франции Винник отбывал пятилетний тюремный срок. Он обвинялся в отмывании денег. Вместе с тем за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции. Решение касалось запроса Греции.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которой ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В США ему грозит 55 лет тюрьмы.

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