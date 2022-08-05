Родственники сообщили о местонахождении россиянина Винника

Россиянин Александр Винник находится в США, он был доставлен в Бостон на частном самолете, а затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Об этом 5 августа «РИА Новости» сообщили в его семье.

«Из Бостона Александру дали позвонить домой. Всё произошло и было обставлено как похищение», — сказали родственники.

Накануне российский адвокат Винника Фредерик Бело заявил, что россиянин доставлен из Франции в Грецию. Затем греческий адвокат Зои Константопулу сообщила, что Винник исчез после того, как его экстрадировали в Грецию.

Также в четверг следственная палата апелляционного суда Парижа вынесла решение по процессу экстрадиции Винника в США.

29 июля США полностью, а не частично отозвали запрос на экстрадицию Винника в США. Во Франции Винник отбывал пятилетний тюремный срок. Он обвинялся в отмывании денег.

Вместе с тем за месяц до этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать Винника из Франции. Решение касалось запроса Греции.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которой ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В США ему грозит 55 лет тюрьмы.