МИД РФ осудил действия Греции по экстрадиции россиянина Винника в США

Москва возмущена недружественными действиями Греции по экстрадиции россиянина Александра Винника в США. С таким заявлением выступила в пятницу, 5 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США.

«Возмущены недружественными действиями властей Греции, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами», — говорится в комментарии Захаровой в ответ на экстрадицию Винника из Греции в США.

Она также отметила, что вопреки положению ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и обращению российского посольства в Афинах к Виннику не пустили представителей консульства, адвоката и переводчика. Кроме того, были проигнорированы направляемые Москвой с 2017 года запросы на экстрадицию Винника в РФ.

Захарова подчеркнула, что российские дипломаты сделают всё возможное для защиты его законных прав и интересов.

Ранее в этот день в посольстве России сообщили об уведомлении от властей США об аресте Винника. После этого диппредставительство запустило процедуру выяснения данных о местонахождении россиянина и сведений о его адвокатах, а также организации телефонного разговора с Винником.

Незадолго до этого адвокат гражданина РФ Фредерик Бело рассказал, что его подзащитный находится в американском городе Сан-Франциско, где его интересы будут отстаивать государственные юристы.

Нахождение россиянина в США также подтвердили члены его семьи. По их словам, Винник был доставлен в Бостон на частном самолете. Оттуда Александру дали позвонить домой. Затем его перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. При этом всё произошедшее больше напоминало похищение.

В четверг, 4 августа, следственная палата апелляционного суда Парижа вынесла решение по процессу экстрадиции Винника в США.

Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которой ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств. В США ему грозит 55 лет тюрьмы.