За последний год стоимость ремонта квартир увеличилась примерно на 30%, а некоторые сметные работы подорожали вдвое — например, устройство технического освещения, рассказала «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Цена отделки жилья действительно выросла в среднем на треть, согласен руководитель управления разработки продукта ГК «Железно» Александр Пегушин.

По оценке заместителя директора федеральной компании «Этажи» Татьяны Ахметдиновой, стоимость ремонта увеличилась на 20-25%. Это произошло за счет подорожания основных стройматериалов, а также увеличения расценок рабочих: зачастую их труд оплачивается исходя из общего бюджета отделки. Сказался и дефицит строителей, который сформировался во время локдауна 2020 года, рассказала эксперт.

«Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет. Например, пару лет назад «квадрат» бюджетного ламината стоил 290-350 рублей, а сегодня — 490-530 рублей, то есть цена выросла на 30-50%», — отметила она.

По подсчетам руководителя отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елены Мироновой, по сравнению с прошлым годом отделочные материалы подорожали в целом на 10-15%.

Цены на стройматериалы, рабочую силу и логистику особенно растут в течение последних двух лет, сказал председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. А за последние полгода еще появилась проблема нехватки зарубежных материалов, комплектующих и оборудования — необходимо постоянно искать новых поставщиков, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отделка с дьяволом: ремонт жилья в России за год подорожал на 30%