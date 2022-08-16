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Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне

Nature Food: больше шансов пережить ядерную войну у жителей Австралии и Аргентины
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Фото: Global Look Press/Bai Xuefei
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Ученые Ратгерского университета (штат Нью-Джерси) выяснили, у каких стран выше шанс справиться с последствиями гипотетической ядерной войны. Результаты исследований опубликованы 15 августа в журнале Nature Food.

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Как выяснили специалисты, в случае сброса на крупные города и промышленные центры разных стран атомных боеголовок начнутся огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц горения. Последствием этого будут климатические изменения и сокращение запасов пищи на суше и в океанах.

«В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн т) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после апокалипсиса», — указано в исследованиях.

Согласно прогнозам ученых, именно Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день даже в том случае, если в атмосферу будет выброшено наибольшее количество сажи.

В статье также указали, что еще одним таким местом может оказаться Новая Зеландия, однако она рискует столкнуться с большим количество беженцев из Азии и других государств, где ситуация с продовольствием будет обстоять критически.

По подсчетам ученых, в случае начала гипотетической полномасштабной ядерной войны между Россией и США население Земли может сократиться на пять млрд человек, а саму планету накроет ядерная зима.

Москва неоднократно говорила об отсутствии планов использовать ядерное оружие. Так, 19 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на Украине, напомнив, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

А 18 мая вице-премьер Юрий Борисов отметил, что, согласно с российской ядерной доктрине, Москва может нанести только ответный удар.

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