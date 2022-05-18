Вице-премьер Борисов исключил использование Россией ядерного оружия первой

Вице-премьер Юрий Борисов исключил использование Россией ядерного оружия первой. По его словам, согласно с российской ядерной доктрины, Москва может нанести только ответный удар. Об этом он сообщил 18 мая в ходе марафона «Новые горизонты».

«По нашей доктрине, по нашей стратегии Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответный или встречный удар», — сказал он.

Он напомнил, что у верховного главнокомандующего постоянно вблизи находятся два морских офицера, которые носят «ядерный чемоданчик».

«В случае угроз, которые поступают от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения — это является критериями для ответного удара», — уточнил Борисов.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение о том, что тема ядерного оружия рассматривается Западом как возможность для провокаций в сферах политики или безопасности.

Ранее, 11 мая, на слушаниях в палате представителей глава Пентагона Ллойд Остин оценил потенциальную ядерную угрозу со стороны РФ. По его словам, в настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у российской стороны, представляет серьезные сложности для США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 апреля заявил, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны. По его словам, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

2 июня 2020 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно указу, основы политики РФ в области ядерного сдерживания могут уточняться «в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны». Общее руководство политикой в этой сфере осуществляет президент РФ, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой области, Минобороны осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

В феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон оставляет за собой право первым нанести ядерный удар. В сентябре 2019 года Вашингтон объявил о завершении модернизации ядерных сил страны.