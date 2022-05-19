Захарова считает заявления США о применении РФ ядерного оружия «запугиванием»

США пытаются «запугать собственное население», когда неоднократно заявляют о применении Россией ядерного оружия на Украине. Такое мнение 19 мая выразила в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения, подчеркнув, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны, потому как опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

«Недавно сразу три американских издания отметились размышлениями о том, как, когда и зачем «русские сбросят бомбу». То есть российским представителям приписывают не слова, а мысли», — пояснила Захарова.

Помимо этого 11 мая глава Пентагона Ллойд Остин оценил потенциальную ядерную угрозу со стороны РФ. Он заявил, что в настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США.

Поэтому официальный представитель МИД заявила, что на фоне этих обвинений начала подозревать США в подготовке информационной почвы для очередной провокации — «теперь уже апокалиптичной».

Двумя днями ранее она уже высказывала такую точку зрения: тема ядерного оружия для Запада является очередной возможностью для провокаций — информационных, политических, а также в сфере безопасности. По мнению Захаровой, долгие годы Запад практически втягивает и навязывает будущим членам тех или иных альянсов свои мнения и требования, «но весь мир — это не только эти страны».

13 мая сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что решение НАТО разместить ядерное оружие на Украине может привести к апокалипсису, поэтому это должно быть исключено при всех обстоятельствах. Таким образом Пушков прокомментировал слова постпреда РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимира Чижова, который в разговоре с британским телеканалом Sky News выразил надежду, что НАТО не будет использовать ядерное оружие на Украине.

Дипломат также указал на то, что в отличие от Вашингтона Москва никогда не проводила даже испытания ядерного вооружения за пределами национальной территории.