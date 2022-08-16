Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла в ДНР

Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла, подорвавшись на мине в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил журналист Семен Пегов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что девушка приехала на Донбасс в надежде начать карьеру военного корреспондента.

«Приехала на Донбасс совсем недавно с планами заняться гуманитарной помощью и с мечтою стать настоящим военным журналистом. Мы не были знакомы, но рассказывают — она была совсем юной. Подорвалась на мине», — написал Пегов.

Также журналист выразил соболезнования родным и близким девушки.

Другие подробности раскрыл координатор незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Михаил Аксель. Журналистка снималась в роликах, продвигающих политическую силу в TikTok. В беседе с ТАСС Аксель рассказал, что автомобиль, в котором находилось активистка 1997 года рождения, подорвался на противопехотной мине «Лепесток». За жизнь девушки долго боролись медики, однако журналистку спасти им не удалось. Ее не стало около полуночи. При этом водитель транспортного средства остался в живых.

Координатор политической силы уточнил, что на Донбассе Сулейманова преимущественно занималась волонтерской деятельностью, развозила гуманитарную помощь и продуктовые наборы.

В некоторых российских СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что погибшая работала на телеканале RT, однако издание эти данные опровергло.

Также гибель девушки прокомментировал военкор Аким Апачев. В Telegram-канале он вспомнил, как несколько дней назад Сулейманова приходила к нему на запись трека артистки Дарьи Ефим. Журналистка хотела подготовить репортаж о местных музыкантах.

«Мы с Дашей показали ей нашу работу изнутри. Много говорили и обсуждали происходящее вокруг. Делились впечатлениями. А через день Мира погибнет», — написал Апачев.

Сулейманову похоронят в Нижнем Новгороде. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.