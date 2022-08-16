Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны назвало провокацией заявку Лондона на пролет самолета RC-135 над РФ
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19
Мир
Фермеры во Франции потеряли треть урожая фруктов и овощей из-за засухи
Мир
Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом
Армия
В России готовы совместно с другими странами производить Су-75
Экономика
Цена газа в Европе превысила $2,6 тыс. впервые с марта
Мир
Постпред РФ Ульянов выразил тревогу в связи с ситуацией на ЗАЭС из-за позиции Запада
Мир
В Генштабе заявили об инициированных США потрясениях на Ближнем Востоке и в Африке
Мир
В ГРУ заявили о намерении США выделить Киеву еще $4,5 млрд
Мир
Власти Литвы усомнились в возможности запретить выдачу шенгена россиянам
Мир
ВСУ снова ударили из артиллерии по Энергодару
Экономика
В России не зафиксировали массового ввоза машин по параллельному импорту
Сюжет:

Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла в ДНР

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская журналистка Земфира Сулейманова погибла, подорвавшись на мине в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил журналист Семен Пегов в своем Telegram-канале.

«Скоро дочку и внучек увижу, даже не верится»
Специальный корреспондент «Известий» проехался в поезде Волноваха – Мариуполь

Он рассказал, что девушка приехала на Донбасс в надежде начать карьеру военного корреспондента.

«Приехала на Донбасс совсем недавно с планами заняться гуманитарной помощью и с мечтою стать настоящим военным журналистом. Мы не были знакомы, но рассказывают — она была совсем юной. Подорвалась на мине», — написал Пегов.

Также журналист выразил соболезнования родным и близким девушки.

Другие подробности раскрыл координатор незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Михаил Аксель. Журналистка снималась в роликах, продвигающих политическую силу в TikTok. В беседе с ТАСС Аксель рассказал, что автомобиль, в котором находилось активистка 1997 года рождения, подорвался на противопехотной мине «Лепесток». За жизнь девушки долго боролись медики, однако журналистку спасти им не удалось. Ее не стало около полуночи. При этом водитель транспортного средства остался в живых.

Координатор политической силы уточнил, что на Донбассе Сулейманова преимущественно занималась волонтерской деятельностью, развозила гуманитарную помощь и продуктовые наборы.

В некоторых российских СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что погибшая работала на телеканале RT, однако издание эти данные опровергло.

Также гибель девушки прокомментировал военкор Аким Апачев. В Telegram-канале он вспомнил, как несколько дней назад Сулейманова приходила к нему на запись трека артистки Дарьи Ефим. Журналистка хотела подготовить репортаж о местных музыкантах.

«Мы с Дашей показали ей нашу работу изнутри. Много говорили и обсуждали происходящее вокруг. Делились впечатлениями. А через день Мира погибнет», — написал Апачев.

Сулейманову похоронят в Нижнем Новгороде. О дате и месте прощания сообщат позднее.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022