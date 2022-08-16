Минобороны России подписало контракт на поставку «Сарматов»
Замминистра обороны России Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь во вторник, 16 августа, в ходе форума «Армия-2022» подписали контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», — объявил диктор.
27 июля глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард назвал ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой».
Китайские эксперты 20 июля оценили возможности ракетного комплекса «Сармат». Специалисты считают, что система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Они также выразили мнение, что в настоящее время «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на Земле.
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 25 июня сообщил, что предприятия госкорпорации приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Президент РФ Владимир Путин 21 июня объявил, что этот первый ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в конце этого года.
До этого, 20 апреля, Россия успешно провела испытательный пуск «Сармата».
«Сармат» относится к новому виду оружия, которое не подпадает под существующие договоры о контроле над вооружениями. Комплекс придет на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода».