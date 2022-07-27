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В США российский «Сармат» назвали «чертовски хорошей штукой»

Глава стратегического командования ВС США Ричард назвал российскую ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой»
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — «чертовски хорошая штука». Об этом 27 июля заявил глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард на ежегодном симпозиуме по сдерживанию, проходящем под эгидой Stratcom.

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«Они тестируют всё больше вооружений. Мы увидим хит-парад из трех новых систем. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию», — сказал он.

Китайские эксперты 20 июля оценили возможности ракетного комплекса «Сармат». Специалисты считают, что система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Они также выразили мнение, что в настоящее время «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на Земле.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 25 июня сообщил, что предприятия госкорпорации приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Президент РФ Владимир Путин 21 июня объявил, что этот первый ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в конце этого года.

До этого, 20 апреля, Россия успешно провела испытательный пуск «Сармата». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний.

«Сармат» относится к новому виду оружия, которое не подпадает под существующие договоры о контроле над вооружениями. Комплекс придет на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода».

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