В США российский «Сармат» назвали «чертовски хорошей штукой»

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — «чертовски хорошая штука». Об этом 27 июля заявил глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард на ежегодном симпозиуме по сдерживанию, проходящем под эгидой Stratcom.

«Они тестируют всё больше вооружений. Мы увидим хит-парад из трех новых систем. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию», — сказал он.

Китайские эксперты 20 июля оценили возможности ракетного комплекса «Сармат». Специалисты считают, что система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Они также выразили мнение, что в настоящее время «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на Земле.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 25 июня сообщил, что предприятия госкорпорации приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Президент РФ Владимир Путин 21 июня объявил, что этот первый ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в конце этого года.

До этого, 20 апреля, Россия успешно провела испытательный пуск «Сармата». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний.

«Сармат» относится к новому виду оружия, которое не подпадает под существующие договоры о контроле над вооружениями. Комплекс придет на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода».