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Суд оштрафовал Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии

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Советский районный суд Уфы признал виновным солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Об этом сообщили 16 августа в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

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«Судом установлено, что 18 мая 2022 года с 20:15 по 23:15 на концерте группы «ДДТ» на «Уфа-арене» Юрий Шевчук произнес речь, содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Суд назначил музыканту наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей. Отмечается, что постановление в законную силу еще не вступило.

Известно, что сам Шевчук на заседании не присутствовал. По словам его адвоката Александра Передрука, музыкант находится на карантине после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

18 мая на концерте в Уфе Шевчук негативно высказался о проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Тогда в отношении музыканта был составлен административный протокол.

На следующий день материалы в отношении Шевчука поступили в Советский районный суд Уфы и были зарегистрированы. Позднее их передали для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта, однако суд материалы не принял к производству и направил для устранения недостатков.

В середине июля стало известно, что в отношении лидера музыкальной группы «ДДТ» вновь зарегистрировали административное дело о дискредитации ВС РФ.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет. Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.

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