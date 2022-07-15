В Санкт-Петербурге зарегистрировали административное дело в отношении Шевчука

В отношении лидера музыкальной группы «ДДТ» Юрия Шевчука вновь зарегистрировали административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Дзержинский районный суд вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука», — говорится в сообщении.

19 мая материалы в отношении Шевчука поступили в Советский районный суд Уфы и были зарегистрированы. Позднее их передали для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Но суд материалы не принял к производству и направил для устранения недостатков.

18 мая на концерте в Уфе Шевчук негативно высказался о проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. В отношении музыканта был составлен административный протокол. Сам Шевчук давать показания отказался.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.

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