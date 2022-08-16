Иран призвал США заплатить по долгам народам РФ и Украины

Вашингтон обязан предоставить финансовую компенсацию за тот ущерб, который нанес народам Украины и России. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи на X Московской конференции по международной безопасности».

«США и их союзники должны быть в ответе за причиненный вред народам России и Украины», — заявил Абдоллахи.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин указал на то, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Он также указал, что аналогичным образом Белый дом действует, «разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке».

Кроме того, Путин заявил, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением для затягивания конфликта, отметил президент.

До этого, 5 мая, евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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