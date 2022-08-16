Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил об окончании однополярного мира после начала спецоперации
Мир
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Мир
Китай призвал одуматься сторонников независимости Тайваня
Мир
Путин заявил о соответствии начала спецоперации в Донбассе уставу ООН
Мир
В СВР указали на разработку Западом планов по оккупации Украины
Экономика
IKEA ликвидирует управлявшую магазинами в России компанию
Общество
В Минобороны назвали причину ЧП на военном складе в Крыму
Мир
Китай введет санкции против семи сторонников независимости Тайваня
Спорт
IBU обсудит продление отстранения биатлонистов России и Белоруссии
Туризм
Финляндия сократит выдачу виз россиянам в 5–10 раз
Мир
Глава МИД Украины уличил Запад в желании увидеть крах страны
Общество
Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем

Иран призвал США заплатить по долгам народам РФ и Украины

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон обязан предоставить финансовую компенсацию за тот ущерб, который нанес народам Украины и России. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи на X Московской конференции по международной безопасности».

Кнутом, без пряника: США жестко пригрозили Ирану
Байден решил надавить на Тегеран ради ядерной сделки, вместо того чтобы пойти на компромисс

«США и их союзники должны быть в ответе за причиненный вред народам России и Украины», — заявил Абдоллахи.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин указал на то, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Он также указал, что аналогичным образом Белый дом действует, «разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке».

Кроме того, Путин заявил, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением для затягивания конфликта, отметил президент.

До этого, 5 мая, евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022