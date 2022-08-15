Командующий войсками ЦВО вручил награды участникам спецоперации в Донбассе

Командующий войсками Центрального военного округа, герой России, генерал-полковник Александр Лапин 15 августа вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся во время спецоперации по защите Донбасса.

Церемония состоялась у памятника Алексею Еременко около поселка Славяносербск Луганской Народной Республики (ЛНР).

Военнослужащие были награждены орденами Мужества и Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

Также нескольким военным было присвоено первое офицерское звание «лейтенант».

«Мы с вами вместе прошли уже не мало боевых верст, освободили немало городов и сел Донбасса, неся мир и свободу народу. За что каждому из вас говорю слова благодарности, командирское спасибо, каждым из вас я горжусь, гордится Россия и весь наш многонациональный российский народ!» — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

8 августа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским специалистам войск связи, артиллеристам, танкистам, зенитчикам, разведчикам и мотострелкам, проявившим мужество, отвагу и героизм во время защиты Донбасса. Они были удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», медалей «За отвагу» и Жукова, а также знаков отличия «Георгиевский крест».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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