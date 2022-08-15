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В Ленобласти один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

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В результате ДТП в Ленинградской области один человек погиб и еещ пять пострадали. Об этом 14 августа рассказал Telegram-канал «Мегаполис».

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Автомобили Toyota Venza и Renault Sandero столкнулись в 15:50 мск на 101 километре трассы «Скандинавия» после того, как Toyota пересекла сплошную линию разметки и выехала на встречную полосу движения.

Водитель Renault скончался на месте, водитель и три пассажира Toyota вместе с пассажиром первого авто были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

В тот же день городская муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска рассказала о столкновении легкового автомобиля марки Honda и грузовика Scania, которое унесло жизнь одного человека. Инцидент произошел 13 августа а улице Дуси Ковальчук. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль.

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