Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирске
В Новосибирске один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля марки Honda и грузовика Scania. Об этом 14 августа сообщила городская муниципальная аварийно-спасательная служба.
ДТП произошло накануне вечером на улице Дуси Ковальчук. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль.
20-летний водитель Honda от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.
12 августа два человека погибли и еще пятеро пострадали в аварии на трассе в Оренбургской области. По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Totota RAV 4 под управлением 50-летнего водителя, пишет телеканал «360».