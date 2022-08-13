Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП в Оренбургской области

Два человека погибли и еще пятеро пострадали в автоаварии на трассе в Оренбургской области. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в УМВД РФ по региону.

Уточняется, что в дежурную часть МО МВД России «Абдулинский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в районе 16:30 на 428 километре автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Казани не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для движения встречных транспортных средств и допустил столкновение с автомобилем Totota RAV 4 под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

«В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получили пассажир 1968 г.р. и водитель 1972 г.р. Травмы различной степени тяжести получили также еще пять пассажиров иномарок. Все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение г. Абдулино. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в его сообществе соцсети «Вконтакте».

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются причины и условия, приведшие к аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований, уточнили в региональном УМВД.

Накануне, 11 августа, в Сергиево-Посадском городском округе столкнулись легковая машина Mitsubishi и квадроцикл. В результате инцидента погиб один человек и четверо пострадали.