Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье
В Сергиево-Посадском городском округе 11 августа столкнулись легковая машина Mitsubishi и квадроцикл, в результате инцидента погиб один человек и четверо пострадали.
По нашей информации, авария произошла на трассе «Хотьково – Мостовик». В результате ДТП 55-летний водитель квадроцикла скончался на месте до прибытия скорой помощи. Еще четверо пострадали, среди них дети пяти и 10 лет. Медперсонал оказал им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
На место выехали правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства аварии.
11 августа минивэн столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной дороге Р-504 «Колыма» на территории Якутии. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы.