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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на федеральной трассе в Якутии

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Минивэн столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной дороге Р-504 «Колыма» на территории Якутии. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

Авария произошла 10 августа на территории Оймяконского района. По данным МВД, водитель автомобиля Mitsubishi Delica при движении из Якутска в поселок Усть-Нера допустил столкновение с грузовиком «МАЗ», который двигался в составе автопоезда в попутном направлении. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Женщина 1956 года рождения, находившаяся на пассажирском месте в минивэне, скончалась на месте. Водитель микроавтобуса и двое его пассажиров — мужчина 1956 года рождения и ребенок 2013 года рождения — доставлены в больницу. После осмотра водитель был госпитализирован, пассажиры отпущены домой.

В ходе проверки установлено, что погибшая женщина, находившаяся на переднем левом пассажирском сидении, не была пристегнута ремнем безопасности.

В Ростовской области 10 августа грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на дороге Волгодонск – Зимовники. По данным МВД, водитель грузовика выехал на встречную полосу. Легковой автомобиль загорелся после столкновения, в нем погибли пять человек.

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