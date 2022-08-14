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МИД Польши заявил о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам
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МИД Польши заявил о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам

В Польше заявили, что разрабатывают для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Польша разрабатывает для Евросоюза концепцию прекращения выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом в воскресенье, 14 августа, рассказал замминистра иностранных дел республики Перт Вавжик.

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Он сказал в беседе с агентством РАР, что польская сторона «выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ», а это поддерживают не все страны Европейского союза. Против выступают крупные государства — члены ЕС, в том числе ФРГ, Франция и Нидерланды.

Замглавы МИД Польши обратил также внимание на то, что дипломатия Польши на протяжении нескольких недель ведет переговоры насчет данного вопроса с рядом стран. Вавжик заявил, что мнение Польши разделяют Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия и Словакия.

«В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Ранее в этот день политолог Иван Мезюхо прокомментировал «Известиям» тему запрета выдачи виз россиянам. Эксперт назвал споры на фоне этой темы расколом Европейского союза.

28 июля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отметил, что Польша выступает за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

В Еврокомиссии сообщили «Известиям», что всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Там также отметили, что отказать в получении Шенгена, к примеру, не могут в гуманитарных случаях. При этом в ЕК указали на то, что члены Евросоюза вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, в свою очередь, отметил, что допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.

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