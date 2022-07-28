Польша поддержала идею запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Польша выступает за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил 28 июля пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

«Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия <...> мы поддерживаем», — рассказал он журналистам.

25 июня эстонская национальная телевещательная компания ERR сообщила, что в МИД страны готовят предложение прекратить выдавать россиянам шенгенские визы на уровне всего ЕС. Предложение планируется представить в течение нескольких недель.

В Еврокомиссии, комментируя эту инициативу, сообщили «Известиям», что всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Там также отметили, что отказать в получении Шенгена, к примеру, не могут в гуманитарных случаях. При этом в ЕК указали на то, что члены Евросоюза вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

В постоянном представительстве ЕС в Москве отметили, что на уровне Евросоюза решений о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз на сегодняшний день не принималось.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, в свою очередь, отметил, что допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.