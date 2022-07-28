Реклама
Прямой эфир
Туризм
МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Мир
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Мир
На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории
Мир
Канцлер Австрии указал на медленное действие санкций против России
Экономика
Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Интернет
Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать данные пользователей в РФ
Мир
Лавров рассказал об очереди из желающих вступить в ШОС
Мир
Экс-министр внутренних дел Италии призвал Запад к диалогу с Россией
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Мир
ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по пригороду Горловки
Сюжет:

Польша поддержала идею запретить выдачу шенгенских виз россиянам

0
Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша выступает за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил 28 июля пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

Визовый сбой: перестанет ли ЕС выдавать Шенген россиянам
И насколько сложно сейчас попасть в Европу транзитом

«Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия <...> мы поддерживаем», — рассказал он журналистам.

25 июня эстонская национальная телевещательная компания ERR сообщила, что в МИД страны готовят предложение прекратить выдавать россиянам шенгенские визы на уровне всего ЕС. Предложение планируется представить в течение нескольких недель.

В Еврокомиссии, комментируя эту инициативу, сообщили «Известиям», что всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Там также отметили, что отказать в получении Шенгена, к примеру, не могут в гуманитарных случаях. При этом в ЕК указали на то, что члены Евросоюза вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

В постоянном представительстве ЕС в Москве отметили, что на уровне Евросоюза решений о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз на сегодняшний день не принималось.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, в свою очередь, отметил, что допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022