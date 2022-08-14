Журнал Spectator назвал США «потерявшей здравый смысл геронтократией»

Китай справедливо ободрился и ощущает себя всесильным, ведь он давно видит в США не просто сверхдержаву в упадке, а геронтократию, потерявшую здравый смысл, написал 11 августа заместитель редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

Грей в статье перечисляет внешнеполитические проколы нынешней администрации и начинает с визита на Тайвань 82-летней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Он предполагает, что ее упрямство, невзирая на предупреждения Китая о том, что приезд будет расценен как серьезная провокация, преследовало благие намерения. Видимо, она хотела показать, кто по-прежнему является мировым боссом. Но в последующие дни КНР активизировала военные учения вокруг Тайваньского пролива.

«По мнению ряда экспертов, Коммунистическая партия Китая использовала визит Пелоси как предлог для проведения репетиции вторжения. Отлично сыграно, Нэнси», — пишет обозреватель, переходя к 79-летнему главнокомандующему.

Грей вспоминает, что Белый дом на неделе попытался переопределить слово «рецессия», чтобы Америка официально в ней не оказалась. Президент Джо Байден и его жена Джилл также посетили Кентукки, пострадавший от наводнения, что и положено делать президентам и первым леди.

«Однако на обратном пути старик не смог надеть пиджак, когда выходил из вертолета Marine One. Джилл пришлось помочь ему, после чего он уронил свои солнцезащитные очки на асфальт. Едва ли проходит день без того, чтобы Байден каким-то образом не споткнулся. И все это усиливает непреодолимое ощущение того, что президент слишком дряхлый», — отмечает редактор издания.

Грей призывает не слишком жалеть Байдена и вспомнить о 12 400 американцев, которые были застрелены в этом году, из-за невиданного в городах США с начала 1990-х годов разгула вооруженной преступности. Или об американских младенцах, которым не хватает детского питания и молочных смесей. Пелоси и Байден обещали срочно решить эту проблему, но уже середина августа, а кризис с детскими смесями так и не разрешен.

«Такие проблемы не должны возникать в самой высокоразвитой капиталистической экономике в мире. Тем не менее США во многих отношениях быстро регрессируют. Америка — это не банановая республика. Однако именно такое впечатление убедительно производит страна в последнее время», — считает автор.

Грей напоминает об обыске в резиденции 76-летнего экс-президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, чтобы уличить его якобы в утаивании секретных документов, из-за чего ему могут запретить занимать федеральные посты.

«Рейд в понедельник очень похож на то, что говорит Трамп, — акт политического запугивания, которого можно ожидать от жестяной диктатуры в развивающемся мире. Отчаянная попытка — найти что-то что угодно, что могло бы помешать Трампу снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году <...> Беда в том, что это превращает американскую демократию в безжалостное партизанское перетягивание каната, в котором партия власти просто бесконечно преследует оппозицию, и никто никогда по существу не решает проблемы страны», — добавил Грей.

Об этом же пишет для The American Conservative адвокат Фрэнк ДеВито в статье «Скажем «Нет!» превращению США в банановую республику». Он тоже анализирует историю с обыском у Трампа и задается вопросом, действительно ли американская нация превратилась в банановую республику, в которой режим использует полицию для нападения на своих политических врагов?

ДеВито рассматривает иск к Трампу, основанный на статье 2071 раздела 18 Кодекса США. Этот федеральный закон квалифицирует как преступление умышленное уничтожение или изъятие любого документа или другой вещи, принадлежащей США.

«Проблема в том, что до сих пор не было четкого объяснения деталей этого обыска, раскрытия того, что было обнаружено и в каком преступлении, если таковое имеет место. Министерство юстиции собирается обвинить Трампа. Исполнение ордера на обыск очень далеко от уголовного преследования», — отмечает юрист.

Автор приводит ряд аргументов, которые показывают тщетность попыток демократов воспрепятствовать намерению Трампа баллотироваться в президенты США. ДеВито уверят, что попытка предотвратить переизбрание Дональда Трампа с помощью ФБР и министерства юстиции неконституционна и только сильнее подорвет общественное доверие к институтам власти.

«Давайте прекратим вести себя как «банановая республика» и будем достойны величия нашей Конституции», — заключил юрист ДеВито.

13 августа политолог Сергей Марков заявил, что обыски в поместье бывшего президента США Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводятся для того, чтобы не допустить его до выборов главы государства в 2024 году. По его мнению, в случае победы Трамп может начать расследование по возможной фальсифицированной победе действующего американского лидера Джо Байдена на выборах в 2020-м.

9 августа Федерального бюро расследований США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».