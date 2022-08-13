Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
Власти Запорожья сообщили о новом обстреле АЭС и Энергодара со стороны ВСУ
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Бойцы «Сомали» нашли в Песках раненых солдат ВСУ и оказали им помощь
Мир
МИД РФ допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву
Политика
В Госдуме назвали нереальной угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ
Армия
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР
Экономика
Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию
Общество
Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах на виртуального
Мир
МИД Литвы предложил ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС
Туризм
Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа

Британский политолог усомнился в успехе политической линии Трасс

Британский политолог Сэмюэль усомнился в успехе политической линии Трасс
0
Фото: REUTERS/Scott Heppell
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае если нынешняя глава МИД Великобритании Лиз Трасс одержит победу на выборах премьер-министра страны, никаких особенных изменений в политике Соединенного Королевства не произойдет. Об этом заявил в комментарии «Известиям» в субботу, 13 августа, британский политолог Ричард Сэмюэль.

Скоростная Трасс: министр иностранных дел Великобритании может возглавить кабмин
Какое место в борьбе за пост премьера занимает «российский вопрос»

«Она планирует ряд мелких реформ, связанных со школьным образованием. При этом население сейчас по-настоящему беспокоит только огромный скачок цен на всё, жить стало очень дорого. Плюс миллионы бедных людей сейчас живут на иждивении государства», — указал эксперт.

Сэмюэль также заявил, что он сомневается в том, что Трасс сможет решить все названные им проблемы.

Ранее в субботу руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева также заявила «Известиям», что Трасс не пользуется популярностью в британском обществе, хотя и опережает по рейтингу своих ближайших конкурентов. Что касается сравнений Трасс с легендарным премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, то до ее образовательного уровня и способности мыслить стратегически «она сильно недотягивает», считает эксперт.

В свою очередь, читатели британской газеты The Guardian предрекли ухудшение жизни в стране в случае победы Трасс на выборах. Как отметила автор материала Габи Хинслифф, Трасс является «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который запросто меняет свое мнение, если оно больше невыгодно. В комментариях к статье Трасс назвали «нахальной оппортунисткой, лгуньей и пустышкой», у которой нет никаких принципов, как и у уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Газета The Guardian написала 3 августа, что инфляция в королевстве на фоне поддержки Украины взлетит до «астрономического» уровня уже в 2023 году. При этом экономисты считают, что резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на активное повышение процентных ставок.

9 августа появилась информация о том, что власти Великобритании готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. Тогда же жителей королевства предупредили о том, что в 2023 году около 15 млн из них рискуют оказаться за чертой топливной бедности.

В Великобритании проходят теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком.

Нового главу правительства стали искать после того, как бывший премьер страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков из-за скандала. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022