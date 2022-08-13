Британский политолог усомнился в успехе политической линии Трасс

В случае если нынешняя глава МИД Великобритании Лиз Трасс одержит победу на выборах премьер-министра страны, никаких особенных изменений в политике Соединенного Королевства не произойдет. Об этом заявил в комментарии «Известиям» в субботу, 13 августа, британский политолог Ричард Сэмюэль.

«Она планирует ряд мелких реформ, связанных со школьным образованием. При этом население сейчас по-настоящему беспокоит только огромный скачок цен на всё, жить стало очень дорого. Плюс миллионы бедных людей сейчас живут на иждивении государства», — указал эксперт.

Сэмюэль также заявил, что он сомневается в том, что Трасс сможет решить все названные им проблемы.

Ранее в субботу руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева также заявила «Известиям», что Трасс не пользуется популярностью в британском обществе, хотя и опережает по рейтингу своих ближайших конкурентов. Что касается сравнений Трасс с легендарным премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, то до ее образовательного уровня и способности мыслить стратегически «она сильно недотягивает», считает эксперт.

В свою очередь, читатели британской газеты The Guardian предрекли ухудшение жизни в стране в случае победы Трасс на выборах. Как отметила автор материала Габи Хинслифф, Трасс является «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который запросто меняет свое мнение, если оно больше невыгодно. В комментариях к статье Трасс назвали «нахальной оппортунисткой, лгуньей и пустышкой», у которой нет никаких принципов, как и у уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Газета The Guardian написала 3 августа, что инфляция в королевстве на фоне поддержки Украины взлетит до «астрономического» уровня уже в 2023 году. При этом экономисты считают, что резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на активное повышение процентных ставок.

9 августа появилась информация о том, что власти Великобритании готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. Тогда же жителей королевства предупредили о том, что в 2023 году около 15 млн из них рискуют оказаться за чертой топливной бедности.

В Великобритании проходят теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком.

Нового главу правительства стали искать после того, как бывший премьер страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков из-за скандала. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.