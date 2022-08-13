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В Британии предрекли ухудшение жизни в случае прихода к власти Трасс

Читатели The Guardian предрекли ухудшение жизни в случае прихода к власти Лиз Трасс
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Фото: REUTERS/Ian Forsyth
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Читатели британской газеты The Guardian 13 августа отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс.

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Какое место в борьбе за пост премьера занимает «российский вопрос»

Как отметила автор материала Габи Хинслифф, Трасс является «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который запросто меняет свое мнение, если оно больше не выгодно.

По мнению Хинслифф, если не случится «политического землетрясения», Трасс наверняка станет следующим премьером, при этом она может нанести стране больше вреда, чем уходящий в отставку Борис Джонсон.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, пишет «Газета.Ru».

«Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона», — написал пользователь gniteVibe.

«Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею, и вы услышите, как она там перекатывается», — выразил мнение Dirtygumshield.

«Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред», — добавил Bluebirds.

В конце июля Трасс высказалась резко против нового референдума о независимости Шотландии. В случае ее избрания на пост главы правительства подобных вольностей шотландским националистам не дождаться, «только не в мой срок», подчеркнула она.

Тогда же Трасс заявила, что намерена, как и Борис Джонсон, быть «самым большим другом Киева», поэтому президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, которому она позвонит.

В Великобритании проходят теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком.

Нового главу правительства стали искать после того, как бывший премьер страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков из-за скандала.

Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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