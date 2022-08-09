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В Великобритании заявили об угрозе топливной бедности для 15 млн жителей страны

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Фото: Global Look Press/XinHua/Han Yan
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В 2023 году около 15 млн жителей Великобритании рискуют оказаться за чертой топливной бедности. Об этом 8 августа рассказал портал Phys.org со ссылкой на отчет исследователей Йоркского университета.

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Топливная бедность определяется как необходимость тратить более 10% чистого дохода на топливо. Отмечается, что самыми уязвимыми перед ней категориями населения станут жители самых бедных и холодных регионов королевства, а также многодетные семьи, родители-одиночки и пенсионеры.

Ожидается, что топливная бедность затронет, в частности, 58,5% домохозяйств Йоркшира и Хамбера, 47,5% домохозяйств Лондона и 71,7% — Северной Ирландии.

Соавтор доклада Джонатан Брэдшоу, комментируя результаты исследования, призвал кандидатов на должность премьер-министра страны разработать новый пакет мер по смягчению последствий подорожания топлива.

6 августа бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун предупредил об угрозе «зимы нищеты» для страны в том случае, если власти королевства не примут чрезвычайный бюджет.

3 августа издание The Guardian рассказало, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Люди жаловались на сокращение зарплат и социальных выплат и требовали от правительства принять более решительные меры для поддержки населения.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды. Также в апреле Центр исследований экономики и бизнеса предупредил, что рост цен на энергоносители может привести к резкому падению уровня жизни в Великобритании.

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