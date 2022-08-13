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Эксперт оценила шансы Трасс занять пост премьера Великобритании

Эксперт Ананьева оценила шансы Трасс занять пост премьера Великобритании
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Фото: REUTERS/Scott Heppell
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Кандидат от Консервативной партии Великобритании на пост премьер-министра страны Лиз Трасс не пользуется популярностью в британском обществе, хотя и опережает по рейтингу своих ближайших конкурентов. Об этом заявила «Известиям» 13 августа руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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«Если сложить положительный и отрицательный рейтинг кандидатов, то у министра обороны Бена Уоллеса, который вообще не стал выставлять свою кандидатуру на выборы, он всего «–4», по сравнению с Лиз Трасс, например, у которой он — «–27». У Риши Сунака эта цифра равна «–17». Поэтому сказать, что Лиз Трасс пользуется популярностью у британцев — нельзя. Однако среди самих консерваторов — она популярна и опережает Риши Сунака», — объяснила специалист.

По словам Ананьевой, рядовые члены Консервативной партии в массе своей проголосуют за то, чтобы Трасс стала лидером партии тори и, соответственно, премьер-министром. Хотя ее популярность в обществе в целом и не особенно высока.

Что касается сравнений Трасс с легендарным премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, то ей до такой весомой политической фигуры в политике еще очень далеко, считает эксперт. Не зря читатели британских СМИ в комментариях описывают Трасс как «феерическую посредственность» и худшего кандидата от консерваторов.

«До Маргарет Тэтчер она сильно не дотягивает. У нее не хватает образованности и стратегического видения. Сейчас она направо и налево раздает обещания, которые не сможет выполнить в будущем. Поэтому даже тяжеловесы в политике Великобритании говорят, что следующие выборы партия консерваторов проиграет и к власти придут лейбористы в коалиции с демократами», — рассказала эксперт.

При этом ситуация заключается в том, что хотя и сейчас лидер лейбористов Кир Стармер особенной популярностью не пользуется, они могут выигрывать в рейтингах просто потому, что Консервативная партия в сравнении с их политическим курсом и непопулярными лидерами — еще хуже.

Ранее в субботы читатели британской газеты The Guardian предрекли ухудшение жизни в стране в случае победы на выборах на пост премьера страны нынешней главы МИДа Лиз Трасс. Как отметила автор материала Габи Хинслифф, Трасс является «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который запросто меняет свое мнение, если оно больше невыгодно. В комментариях к статье Трасс назвали «нахальной оппортунисткой, лгуньей и пустышкой», у которой нет никаких принципов, как и у уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

В Великобритании проходят теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком.

Нового главу правительства стали искать после того, как бывший премьер страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков из-за скандала. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

Ранее в июле Трасс в ходе своей предвыборной кампании встретилась с детьми в городе Питерборо, которые попросили ее выгнать из своего рабочего кабинета Бориса Джонсона.

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