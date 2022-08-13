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Водительские права российского образца начали выдавать в Мелитополе

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Мелитополе Запорожской области начали выдавать водительские удостоверения российского образца. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

«Для получения российского водительского удостоверения гражданам необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и имеющееся на руках водительское удостоверение. Если его нет, то документ, который будет подтверждать сведения об окончании автошколы с отметкой о получении прав», — пояснили в ведомстве.

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Также в городе проходит аккредитация автошкол, чтобы обучившиеся жители освобожденного региона могли сразу получить документ российского образца.

Чтобы зарегистрировать автомобиль, жителям Запорожья надо предоставить в МРЭО ГИБДД российский паспорт, машину для досмотра, документы на нее и на право собственности. Госпошлину платить не понадобится. Граждане России сразу получат регистрационные знаки российского образца, а гражданам Украины, подавшим документы на российское гражданство, но еще не получившим его, выдадут номерные знаки с гербом Запорожской обрасти.

Сейчас центральный отдел МРЭО ГИБДД по региону работает только в Мелитополе, но в ближайшее время отделы откроются и в других городах Запорожья.

12 августа министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школы на освобожденных территориях Украины смогут самостоятельно выбирать программы обучения для детей по изучению украинского языка. Им на выбор будет предложено три типа школьного расписания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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