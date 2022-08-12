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Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка

Глава Минпросвещения РФ Кравцов: школы на освобожденных территориях Украины смогут выбирать формат изучения украинского языка
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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Школы на освобожденных территориях Украины смогут самостоятельно выбирать программы обучения для детей по изучению украинского языка. Об этом сообщил 12 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Что касается освобожденных территорий, то, конечно, будет переходный период, мы даем возможность выбрать из трех типов школьного расписания. Одно максимально приближено к российской программе, второе с учетом украинского языка, где украинский язык родной, третья программа, где украинский язык может быть как факультативный», — рассказал он телеканалу «Россия 24».

Кравцов еще 9 июля говорил о том, что в школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, и никто запрещать его не собирается. Министр тогда указал, что жители Украины — братский россиянам народ, у которого «очень много общего».

28 июня Кравцов заявил, что школьную программу для учеников в Донбассе, в частности, жителей Мелитополя, Бердянска, Донецка адаптируют под российские учебники.

Тем временем в киевских школах приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке и изучения его в качестве дополнительного предмета.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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