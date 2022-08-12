Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка

Школы на освобожденных территориях Украины смогут самостоятельно выбирать программы обучения для детей по изучению украинского языка. Об этом сообщил 12 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается освобожденных территорий, то, конечно, будет переходный период, мы даем возможность выбрать из трех типов школьного расписания. Одно максимально приближено к российской программе, второе с учетом украинского языка, где украинский язык родной, третья программа, где украинский язык может быть как факультативный», — рассказал он телеканалу «Россия 24».

Кравцов еще 9 июля говорил о том, что в школах на освобожденных территориях Украины продолжат преподавать украинский язык, и никто запрещать его не собирается. Министр тогда указал, что жители Украины — братский россиянам народ, у которого «очень много общего».

28 июня Кравцов заявил, что школьную программу для учеников в Донбассе, в частности, жителей Мелитополя, Бердянска, Донецка адаптируют под российские учебники.

Тем временем в киевских школах приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке и изучения его в качестве дополнительного предмета.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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