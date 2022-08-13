Агент Рушди рассказал о состоянии писателя после нападения

Битанский писатель Салман Рушди, на которого напали с ножом в Нью-Йорке, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и может лишиться глаза. Об этом со ссылкой на агента писателя сообщает газета The New York Times.

«Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были перерезаны; а по его печени нанесли удар ножом, и она повреждена», — цитирует издание заявление агента.

10 августа британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению на сцене института Чатокуа перед его лекцией. Позднее стало известно, что Рушди получил ранение в шею и был госпитализирован в больницу.

Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.

Роман Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1889 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.